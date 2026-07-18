Минспорта планирует возродить самый большой тир в Нижегородской области

В нижегородском министерстве спорта пообещали возродить самый большой тир в регионе, стрелковый клуб ДОСААФ. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Кабайло.
Тир, расположенный в областном центре, имел две стрелковые галереи по 50 метров каждая и 235 единиц оборудования. Сейчас объект не соответствует требованиям Росгвардии и в целом находится в ненадлежащем состоянии.
По словам Дмитрия Кабайло, в министерство поступают запросы на восстановления тира, в том числе от региональной федерации пулевой стрельбы и силовых органов.
«Совместными усилиями будем искать варианты по возрождению тира. Таких объектов в регионе больше нет, поэтому он обязательно должен работать», — пообещал министр.
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