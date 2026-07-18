Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минспорта планирует возродить самый большой тир в Нижегородской области

Сейчас объект находится в неудовлетворительном состоянии.

Источник: Живем в Нижнем

В нижегородском министерстве спорта пообещали возродить самый большой тир в регионе, стрелковый клуб ДОСААФ. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Кабайло.

Тир, расположенный в областном центре, имел две стрелковые галереи по 50 метров каждая и 235 единиц оборудования. Сейчас объект не соответствует требованиям Росгвардии и в целом находится в ненадлежащем состоянии.

По словам Дмитрия Кабайло, в министерство поступают запросы на восстановления тира, в том числе от региональной федерации пулевой стрельбы и силовых органов.

«Совместными усилиями будем искать варианты по возрождению тира. Таких объектов в регионе больше нет, поэтому он обязательно должен работать», — пообещал министр.

Ранее мы писали, что Канавинский мост планируют отремонтировать в Нижнем Новгороде.