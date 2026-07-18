В Хабаровске потушили пожар на продуктовом складе

ВЛАДИВОСТОК, 18 июл — РИА Новости. Пожар на продуктовом складе в Хабаровске потушили на площади тысяча квадратных метров, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС России.
Продуктовый склад в Хабаровске загорелся ночью, его площадь изначально составляла 600 квадратных метров, произошло обрушение кровли здания. Позже уточнялось, что площадь увеличилась до тысячи «квадратов». Пожар локализовали на площади тысяча квадратных метров.
«После проливки и разбора конструкций пожар на общей площади 1000 квадратных метров удалось ликвидировать. Пострадавших и эвакуированных нет», — говорится в сообщении.
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