Потёмкин, Ермак и Тамерлан. Откуда пошли названия сёл Волгоградской области

Волгоградская земля хранит пласты истории, уходящие в глубь веков. Одни поселения региона ведут своё начало от казачьих первопроходцев и легендарных атаманов, другие — от татарских переселенцев, третьи возникли на руинах некогда могущественных столиц Золотой Орды.
Как возникали эти сёла, какие исторические загадки они таят и почему их прошлое по-прежнему волнует краеведов и исследователей — в материале «Аргументы и Факты» — Нижнее Поволжье".
Хутор Пятиизбянский.
Это поселение, согласно легенде, было основано в Калачёвском районе самим Ермаком Тимофеевичем, который поселил здесь для начала пять казачьих семей.
По другой легенде, о которой писал в воспоминаниях граф Фёдор Петрович Денисов, основателем села стал Денис Ильин (прозванный турками Денис Батырь), раскольник и воевода из Новгорода. В царствование Алексея Михайловича (1645−1676 гг.) он вышел на Дон, остановился у небольшого поселения, где к четырём избам прибавил свою, пятую, назвав при этом поселение Пяти Избами. Позже от него пошёл род Денисовых.
В Пятиизбянском некогда была церковь постройки XVI-XVII вв., в которой, согласно преданию, крестили Степана Разина.
По мнению историков, Пятиизбянский удивителен и вот ещё чем. «Отсюда происходил казачий род Орловых-Денисовых, давший России сразу пять (!) прославленных атаманов и генералов, — говорит историк-краевед Евгений Чемякин. — Один из них — атаман Войска Донского Андриан Карпович Денисов прославился в Отечественной войне 1812 г. А ранее генералы Орловы-Денисовы, состоявшие друг с другом в близком родстве, отличились в кровопролитных военных кампаниях конца XVIII — начала ХIХ столетия с турками, французами и их союзниками. О храбрости, стратегических способностях Денисовых с восторгом говорили многие современники, включая Александра Суворова, Матвея Платова, графа Потёмкина-Таврического».
В начале 20-х годов ХХ столетия с упразднением Области Войска Донского станица была включена в состав тогдашней Царицынской губернии.
Светлый Яр.
Территория Светлоярского района Волгоградской области когда-то относилась к Астрахани, и первые сёла здесь — Светлый Яр, Райгородок, Чапурники — были основаны в 1785 г. по инициативе генерал-губернатора князя Потёмкина на двух дорожных трактах, ведущих из Царицына в Чёрный Яр и Астрахань, а также из Царицына на Кавказ.
По одной из версий, Чапурники в переводе с татарского означает «серые птицы». По утверждению старожилов, село Малые Чапурники основали татары — потомки выходцев из Пензенской губернии, которые в XVI в. сначала бежали под Пензу от Ивана Грозного, а в середине XVIII в. осели на Нижней Волге.
Село Царёв.
Как утверждают историки и археологи, село Царёв Ленинского района находится на том самом месте, где когда-то стоял один из крупнейших городов Востока — Сарай-Берке, по другим данным — Сарай Ал-Джедид, или Гулистан, одна из двух столиц Золотой Орды. Через Сарай-Берке пролегал Великий шёлковый путь, что способствовало бурному развитию торговли и процветанию города. Бывали в Сарае и многие русские князья, включая великого князя новгородского Александра Невского.
В 1395—1396 гг. город был разрушен великим завоевателем Тимуром (Тамерланом). В 1402 г. столица была восстановлена, но она уже не смогла достичь прежнего великолепия и блеска.
Русское село Царёв возникло на этом месте в начале ХIХ в. как слобода Царёвка, которая находилась на оживлённом соляном тракте. Одна из версий связывает название Царёв с разработкой соли на озере Эльтон. Соль тогда составляла государственную монополию, соответственно, слобода стала называться Царёвской, а потом сокращённо Царёв.