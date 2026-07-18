Откуда пошли названия сёл Волгоградской области

По мнению историков, Пятиизбянский удивителен и вот ещё чем. «Отсюда происходил казачий род Орловых-Денисовых, давший России сразу пять (!) прославленных атаманов и генералов, — говорит историк-краевед Евгений Чемякин. — Один из них — атаман Войска Донского Андриан Карпович Денисов прославился в Отечественной войне 1812 г. А ранее генералы Орловы-Денисовы, состоявшие друг с другом в близком родстве, отличились в кровопролитных военных кампаниях конца XVIII — начала ХIХ столетия с турками, французами и их союзниками. О храбрости, стратегических способностях Денисовых с восторгом говорили многие современники, включая Александра Суворова, Матвея Платова, графа Потёмкина-Таврического».