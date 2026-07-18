Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За сутки в Ростовской области произошло семь ДТП и десять техногенных пожаров

11 ландшафтных пожаров произошло за сутки на Дону.

Источник: Комсомольская правда

Пожарно-спасательные подразделения Ростовской области за 17 июля ликвидировали 28 происшествий, на тушение и спасение людей привлекались 352 человека. Об этом сообщили в донском МЧС.

За минувшие сутки, 17 июля, спасатели ликвидировали десять техногенных пожаров, 11 загораний сухой растительности и выезжали на семь дорожно-транспортных происшествий. В ликвидации последствий и тушении возгораний участвовало 88 единиц спецтехники.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше