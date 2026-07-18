В Бежецке Тверской области состоялся литературно-поэтический фестиваль

Литературно-поэтический фестиваль «Дни Ахматовой» прошел с 19 по 23 июня в городе Бежецке Тверской области по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в аппарате правительства региона.
Торжественное открытие фестиваля состоялось у памятника семье поэтов Николая и Льва Гумилевых. В программу были включены исторические экскурсии по знаковым местам, литературные квесты. Также состоялись научные дискуссии с участием исследователей, краеведов и студентов, выступления музыкантов и артистов, чья программа вдохновлена стихами Анны Ахматовой. Кроме того, были организованы поэтические чтения.
«Литературный город России, с которым связаны имена Анны Ахматовой, Николая и Льва Гумилевых, Вячеслава Шишкова. Город, который благодаря виртуозу-музыканту, основателю первого Великорусского оркестра Василию Андрееву стал родиной балалайки. Бежецк — тихий и уютный — произвел на меня самые приятные впечатления. Чувствуется, что здесь трепетно относятся к своей истории, но при этом идут в ногу со временем — развивают современные культурные пространства», — подчеркнул врио губернатора Тверской области Виталий Королев.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.