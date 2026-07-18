В Бежецке Тверской области состоялся литературно-поэтический фестиваль

«Литературный город России, с которым связаны имена Анны Ахматовой, Николая и Льва Гумилевых, Вячеслава Шишкова. Город, который благодаря виртуозу-музыканту, основателю первого Великорусского оркестра Василию Андрееву стал родиной балалайки. Бежецк — тихий и уютный — произвел на меня самые приятные впечатления. Чувствуется, что здесь трепетно относятся к своей истории, но при этом идут в ногу со временем — развивают современные культурные пространства», — подчеркнул врио губернатора Тверской области Виталий Королев.