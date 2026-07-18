Экспертиза одобрила замену памятника Салавату Юлаеву в Уфе на новый из бронзы

Проектом предусмотрена консервация чугунной части с музеефикацией и воссоздание первоначального замысла автора — отливка новой скульптуры из бронзы по формам с чугунного оригинала. Чугунную скульптуру после консервации планируют хранить в помещении с особым температурно-влажностным режимом. Также проект включает усиление основания постамента с использованием буронабивных свай, разборку и воссоздание бетонной части, перемещение насыпного кургана на время работ и его последующее восстановление, а также благоустройство смотровой площадки.