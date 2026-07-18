Эксперты рассказали красноярцам, как не заболеть от кондиционера

Кроме того, кондиционеры осушают воздух, и у людей может пересыхать слизистая носа, что повышает риск инфекций носовых пазух. Эту проблему помогают решить увлажняющие капли и солевые растворы. Специалисты подчеркивают, что оптимальная температура в комнате не должна опускаться ниже 22 градусов. Резких перепадов стоит избегать — в сильную жару температуру снижают плавно, на два-три градуса в час. В офисе важно следить, чтобы поток холодного воздуха не был направлен прямо на рабочее место. Также врачи советуют включать кондиционер только при реальной необходимости.