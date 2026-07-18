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Эксперты рассказали красноярцам, как не заболеть от кондиционера

В Роспотребнадзоре предупредили жителей Красноярска о плесени и легионеллезе.

Источник: Комсомольская правда

18 июля эксперты Роспотребнадзора рассказали красноярцам, как пользоваться кондиционером без вреда для здоровья.

По словам специалистов, главная опасность кроется не в самом устройстве, а в неправильном уходе за ним. Если фильтр долго не чистить, то при включении в помещение начинают распространяться споры плесени, бактерии и вирусы. Поэтому своевременное обслуживание — обязательное условие безопасного использования.

Кроме того, кондиционеры осушают воздух, и у людей может пересыхать слизистая носа, что повышает риск инфекций носовых пазух. Эту проблему помогают решить увлажняющие капли и солевые растворы. Специалисты подчеркивают, что оптимальная температура в комнате не должна опускаться ниже 22 градусов. Резких перепадов стоит избегать — в сильную жару температуру снижают плавно, на два-три градуса в час. В офисе важно следить, чтобы поток холодного воздуха не был направлен прямо на рабочее место. Также врачи советуют включать кондиционер только при реальной необходимости.

Отдельно эксперты напоминают о легионеллезе — тяжелой инфекции, которая может вызвать пневмонию. При ненадлежащем уходе за техникой бактерии легионеллы размножаются в трубах и шлангах кондиционера, образуя биопленки, а затем попадают в воздух вместе с охлажденным потоком.

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