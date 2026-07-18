В Калининграде впервые вручены медали «За содействие специальной военной операции»

— Вы именно те люди, для которых слова «патриотизм», «долг» и «милосердие» — не абстрактные понятия, а ежедневное руководство к действию. Эта награда — символ глубокой признательности тем, кто свою активную гражданскую позицию доказывает реальными делами, — подчеркнул руководитель области.