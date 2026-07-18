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В Калининграде впервые вручены медали «За содействие специальной военной операции»

Награда учреждена губернатором Алексеем Беспрозванных 1 декабря 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 17 июля, в правительстве Калининградской области состоялась торжественная церемония вручения медали «За содействие специальной военной операции».

Губернатор Алексей Беспрозванных наградил первых лауреатов. Ими стали директор частного учреждения Музей героев нового времени «Z» Юлия Соколова и председатель наблюдательного совета компании «Форпост Балтики Плюс» Станислав Миронов.

— Вы именно те люди, для которых слова «патриотизм», «долг» и «милосердие» — не абстрактные понятия, а ежедневное руководство к действию. Эта награда — символ глубокой признательности тем, кто свою активную гражданскую позицию доказывает реальными делами, — подчеркнул руководитель области.

Как отметили в пресс-службе регионального правительства, медаль учреждена губернатором Алексеем Беспрозванных 1 декабря 2025 года для поощрения жителей региона, проявивших активную гражданскую позицию и внесших значимый вклад в поддержку участников специальной военной операции и членов их семей.

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