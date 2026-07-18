Тысячи разноцветных цветов-фонариков запустили в воду в челябинском парке

Загадать желание и опустить фонарик с горящей сердцевиной на воду можно было в карьере около ротонды, между летней сценой и парком «Лесной экстрим». И всё это — на фоне лирического выступления челябинского артиста Ивана Брюховецкого.
Количество желающих сфотографироваться на фотозоне с огромной Луной и множеством водных фонариков оказалось настолько большим, что ввергло организаторов в шок.
Очередь за красивыми фотографиями змейкой растянулась до ресторана «Шафран». Ещё одна внушительная очередь выстроилась из тех, кто мечтал опустить фонарики на воду.
— Так много гостей совершенно не ожидали! — призналась в разговоре с «Пчелой» администратор арт-проекта «Вместе зажигаем» Анастасия Потапенко поздним вечером в пятницу, 17 июля. — Мы второй день проводим мероприятие на этой площадке. Сегодня много, а в четверг было ещё больше народу, прямо сильнейший ажиотаж. Поэтому мы ко второму дню уже лучше подготовились, переделали всё, чтобы ускорить движение очередей. К примеру, у нас зона запуска по-другому в первый день выглядела. Надеемся, у людей всё-таки позитивные эмоции остаются от нашего фестиваля.
Кто-то шёл на мероприятие целенаправленно, другие оказывались здесь совершенно случайно.
— Мы ничего не знали об этом фестивале, просто шли с подругой прогуляться по тихому вечернему парку. Не тут то было! — поделилась челябинка Алина. — Людей на удивление в 10 вечера было поразительно много, такое разве что днём в разгар общегородских мероприятий можно встретить. А потом выяснили и причину столпотворения. Оказались рады побывать на фесте — очень красиво и так романтично!
Как отметили в администрации парка Гагарина, после завершения каждого фестивального вечера команда волонтёров проводит тщательную уборку акватории и прилегающей территории.
— Все фонарики собирают, чтобы сохранить чистоту парка и бережно относиться к природе. Для нас важно, чтобы красивые моменты оставляли после себя только тёплые воспоминания, — рассказали в сообществе парка в соцсети «ВКонтакте».
По словам организаторов, только в первый день было продано около полутора тысяч фонариков.
— Гостей же было в разы больше — многие приходили просто посмотреть, погулять, пофотографироваться, без запуска фонариков, — отметила Анастасия Потапенко. — Кстати, наше мероприятие с бесплатным входом. Всё здесь бесплатно, кроме фонариков — это единственное, благодаря чему мы оплачиваем артистов, логистику и уборку. Мы возим этот фестиваль в разные города. Позиционируем его как доброе, душевное мероприятие в наши непростые времена. Хочется, чтобы люди чувствовали что-то хорошее, просто приходя сюда. Рады, что Челябинск так живо и ярко откликнулся!
Чарующие мелодии, дополняемые звуками природы, великолепная погода, выдающиеся артисты, забавный сюжет — на прошлой неделе в Челябинске в четвёртый раз прошёл двухдневный фестиваль классической музыки под открытым небом «Курчатов фест». Рассказываем, что удалось увидеть зрителям.