Тысячи разноцветных цветов-фонариков запустили в воду в челябинском парке

— Так много гостей совершенно не ожидали! — призналась в разговоре с «Пчелой» администратор арт-проекта «Вместе зажигаем» Анастасия Потапенко поздним вечером в пятницу, 17 июля. — Мы второй день проводим мероприятие на этой площадке. Сегодня много, а в четверг было ещё больше народу, прямо сильнейший ажиотаж. Поэтому мы ко второму дню уже лучше подготовились, переделали всё, чтобы ускорить движение очередей. К примеру, у нас зона запуска по-другому в первый день выглядела. Надеемся, у людей всё-таки позитивные эмоции остаются от нашего фестиваля.