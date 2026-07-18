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Пожар на складе в Хабаровске локализован на площади 1000 квадратных метров

Пожар на улице Индустриальной в Хабаровске локализован. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. Пострадавших и эвакуированных нет, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. В настоящее время проводится проливка и разбор конструкций для проверки на скрытые очаги горения и тления. На месте работают 28 человек личного состава и 8 единиц техники. "На данный момент.

Пожар на улице Индустриальной в Хабаровске локализован. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. Пострадавших и эвакуированных нет, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. В настоящее время проводится проливка и разбор конструкций для проверки на скрытые очаги горения и тления. На месте работают 28 человек личного состава и 8 единиц техники. «На данный момент проводится проливка и разбор конструкций для проверки на скрытые очаги горения и тления. Пострадавших и эвакуированных нет», — отметил заместитель начальника службы пожаротушения Олег Кондратьев. Причины возгорания устанавливаются. Работы по ликвидации последствий пожара продолжаются.

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