В Чебаркуле Челябинской области состоялся слет казачьей молодежи

Областной слет казачьей молодежи прошел с 13 по 17 июля в городе Чебаркуле Челябинской области по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации Чебаркульского городского округа.
В программу мероприятия были включены мастер-классы по тактике ведения боя, соревнования по казачьему триатлону, русская национальная народная игра «Городки» и полоса препятствий. Кроме того, для ребят организовали интеллектуальные конкурсы, мастер-классы по стрельбе из лука, тактической медицине, борьбе куреш, а также подвижные игры: волейбол, футбол, баскетбол, настольный теннис.
С приветственным словом к участникам обратился председатель исполкома Челябинской областной общественной организации «Башкирский курултай» Амур Хабибуллин. Он подчеркнул важность сохранения традиций, взаимного уважения и сплоченности, особенно в Год народного единства, когда особое значение приобретают ценности дружбы, согласия и сотрудничества между народами.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.