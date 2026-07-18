Школьники из Пионерского вошли в топ-10 турнира Знание. Игра по «Что? Где? Когда?» в Москве

спортивному «Что? Где? Когда?». Заключительное событие интеллектуального сезона прошло на ВДНХ в Москве и объединило более 40 сильнейших команд школьников и студентов колледжей из 35 регионов.
Участников ждали 10 игровых раундов с вопросами об истории и культуре России, достижениях страны и выдающихся соотечественниках. Команда «Дядя Степа» из средней школы Пионерского вошла в десятку лучших. Министр образования региона Светлана Трусенёва поздравила ребят, отметив их широкий кругозор и умение работать в команде. Она подчеркнула, что успех школьников доказывает высокий интеллектуальный потенциал молодёжи Калининградской области.
Турнир организован Российским обществом «Знание» в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Напомним, в мае этого года абсолютными победителями турнира стала команда «Наследники Канта» из Багратионовска и калининградской гимназии № 40.