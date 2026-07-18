Школьники из Пионерского вошли в топ-10 турнира Знание. Игра по «Что? Где? Когда?» в Москве

Участников ждали 10 игровых раундов с вопросами об истории и культуре России, достижениях страны и выдающихся соотечественниках. Команда «Дядя Степа» из средней школы Пионерского вошла в десятку лучших. Министр образования региона Светлана Трусенёва поздравила ребят, отметив их широкий кругозор и умение работать в команде. Она подчеркнула, что успех школьников доказывает высокий интеллектуальный потенциал молодёжи Калининградской области.