Что за школьник сдавал ЕГЭ в СИЗО и набрал 300 баллов?

История, конечно, не из Волгограда, но она может стать напоминанием школьникам всей страны: даже в самой сложной ситуации можно найти силы учиться и строить планы на будущее. И предостережением: незнание закона и желание лёгких денег могут привести за решётку, откуда путь к мечте становится гораздо длиннее.