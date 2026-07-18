Что за школьник сдавал ЕГЭ в СИЗО и набрал 300 баллов?

Парень попал под следствие в прошлом году: он поджёг релейный шкаф на железной дороге ради вознаграждения.
Школьник, который сейчас находится в следственном изоляторе в Москве, сумел набрать на ЕГЭ-2026 более 300 баллов по четырём предметам. Об этом рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии столицы Илья Высотский.
Парень попал под следствие в прошлом году: он поджёг релейный шкаф на железной дороге. Как объяснил сам подросток, на преступление он пошёл ради денег — хотел ухаживать за девушкой и был уверен, что за такой проступок грозит лишь административное наказание.
Однако, оказавшись в СИЗО, юноша не опустил руки, а взялся за учёбу.
«В разговоре с нами молодой человек сказал: “Я даже рад, что оказался тут, потому что начал учиться и многое понял”, — цитирует Высотского РИА Новости.
Теперь парень мечтает о юридическом факультете. После освобождения он хочет получить образование и, как признался правозащитникам, помогать другим оступившимся подросткам. По словам юноши, он больше не хочет подводить свою маму.
История, конечно, не из Волгограда, но она может стать напоминанием школьникам всей страны: даже в самой сложной ситуации можно найти силы учиться и строить планы на будущее. И предостережением: незнание закона и желание лёгких денег могут привести за решётку, откуда путь к мечте становится гораздо длиннее.