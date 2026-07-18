Хабаровские полицейские задержали студента, укравшего 300 тысяч рублей у собственной бабушки

63-летняя женщина несколько раз давала студенту свои банковские карты для оплаты продуктов и других текущих расходов. Молодой человек знал пин-коды и пароли от мобильных сервисов. Когда бабушка уснула, парень перевёл все её накопления — почти 300 тысяч рублей — себе на счёт.