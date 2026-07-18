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Хабаровские полицейские задержали студента, укравшего 300 тысяч рублей у собственной бабушки

Студент обчистил бабушку на 300 тысяч рублей, пока она спала в Хабаровске.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске сотрудники полиции задержали 20-летнего жителя Сахалинской области, подозреваемого в краже почти 300 тысяч рублей. Жертвой преступления стала его собственная бабушка, которая приехала в краевую столицу на время обучения внука в вузе. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

63-летняя женщина несколько раз давала студенту свои банковские карты для оплаты продуктов и других текущих расходов. Молодой человек знал пин-коды и пароли от мобильных сервисов. Когда бабушка уснула, парень перевёл все её накопления — почти 300 тысяч рублей — себе на счёт.

После этого внук удалил уведомления о переводе и сказал потерпевшей, что не знает, куда могли подеваться сбережения. Все деньги студент потратил на развлечения и обновки. Бабушка обратилась в полицию, когда обнаружила пропажу.

— При задержании молодой человек признался в содеянном, — сообщили в ГУ МВД России по Хабаровскому краю.

Ущерб пришлось возмещать родителям «предприимчивого» внука. Возбуждено уголовное дело по факту кражи в крупном размере. Студенту грозит лишение свободы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru