На Дону увеличат количество мест в колледжах после сдачи двух ОГЭ

По наблюдениям министра, спрос на среднее профессиональное образование среди школьников остается высоким. Согласно предварительным оценкам, в 2026 году около 68% выпускников девятых классов намерены поступить в колледжи и техникумы. Всего в регионе девятый класс окончили примерно 46 тыс. школьников. При этом в госучреждениях СПО доступно более 23 тыс. бюджетных мест. Также абитуриенты вправе выбирать частные колледжи или платные программы в государственных учебных заведениях.