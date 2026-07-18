Красноярцу грозит до 6 лет тюрьмы за кражу денег с кредитной карты соседки

Мужчина 1992 года рождения может отправиться за решётку на срок до шести лет за кражу более 127 тысяч рублей с кредитной карты соседки.
Как рассказали в МВД, доверчивая красноярка, встретив мужчину в подъезде дома в апреле текущего года, сама дала ему смартфон, чтобы сосед помог с переводом средств за продукты её знакомой. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленник отправил 120 тыс. руб. с комиссией в 7 тыс. руб. на свою карту. Провернув махинацию, аферист вернул мобильный соседке, сообщив, что выполнил её просьбу.
На следующий день, обнаружив, что на счету нет денег, женщина 1976 года рождения обратилась к вчерашнему помощнику. Мужчина ответил, что не имеет к пропаже средств отношения, и скрылся, когда соседка вызвала полицию.
Как выяснилось позже, часть украденных денег красноярец потратил на погашение микрозаймов, после чего оформил на себя кредит, чтобы вернуть украденное в полном объёме.
«В отношении красноярца следователями СО ОП № 6 МУ МВД России “Красноярское” было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ “Кража”. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Обвиняемому избрана мера в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщили в МВД.