Красноярцу грозит до 6 лет тюрьмы за кражу денег с кредитной карты соседки

Как рассказали в МВД, доверчивая красноярка, встретив мужчину в подъезде дома в апреле текущего года, сама дала ему смартфон, чтобы сосед помог с переводом средств за продукты её знакомой. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленник отправил 120 тыс. руб. с комиссией в 7 тыс. руб. на свою карту. Провернув махинацию, аферист вернул мобильный соседке, сообщив, что выполнил её просьбу.