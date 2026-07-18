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Бесплатную правовую консультацию проведут для нижегородских пенсионеров 30 июля

Специалисты также ответят на вопросы льготников.

Источник: Живем в Нижнем

Юристы бесплатно проконсультируют пенсионеров и льготников из Нижегородской области 30 июля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отвечать на вопросы нижегородцев будут специалисты органов исполнительной власти и учреждений региона. Консультация начнется в десять часов утра.

Записаться на нее можно лично, обратившись в приемную на улице Костина, 2 или по телефонам 8 (831) 419−75−83, 8 (800) 302−07−70. Звонки принимаются по будням, запись прекращается за три дня до мероприятия.

Ранее мы писали, что нижегородцы в среднем зарабатывают почти 84 тысячи рублей.