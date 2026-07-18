Бесплатную правовую консультацию проведут для нижегородских пенсионеров 30 июля

Юристы бесплатно проконсультируют пенсионеров и льготников из Нижегородской области 30 июля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Отвечать на вопросы нижегородцев будут специалисты органов исполнительной власти и учреждений региона. Консультация начнется в десять часов утра.
Записаться на нее можно лично, обратившись в приемную на улице Костина, 2 или по телефонам 8 (831) 419−75−83, 8 (800) 302−07−70. Звонки принимаются по будням, запись прекращается за три дня до мероприятия.
Ранее мы писали, что нижегородцы в среднем зарабатывают почти 84 тысячи рублей.