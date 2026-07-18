Крупнейший тир хотят возродить в Нижегородской области

Стрелковый клуб ДОСААФ в Нижнем Новгороде, который считался самым большим тиром в регионе, перестал принимать посетителей. В двух галереях по 50 метров каждая размещалось 235 единиц оборудования. Здесь проходили тренировки спортсменов, занятия по патриотическому воспитанию и стрельбы из разных видов оружия. Однако сейчас объект не соответствует требованиям Росгвардии и находится в неудовлетворительном состоянии, сообщил министр спорта региона Дмитрий Кабайло.