На востоке Москвы обнаружили птицу, занесенную в Красную книгу

После появления на свет птенцы держатся рядом с гнездом или перебираются на более влажные участки. Примерно через пять недель молодые птицы начинают летать. В июле и августе у пернатых особенно важный период, когда они наиболее уязвимы. В связи с этим специалисты призывают москвичей соблюдать осторожность во время прогулок по природным территориям.