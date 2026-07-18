В Оренбургской области началась программа «Экскурсии в предпринимательство»

Программа стажировки для участников СВО «Экскурсии в предпринимательство» стартовала в Оренбургской области по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей региона.
Участники программы будут проходить тестирование профессиональных компетенций, которое поможет определить сильные стороны и потенциал для конкретных бизнес-направлений. Также для них будут организованы индивидуальные консультации с психологом по преодолению барьеров, которые часто мешают сделать первый шаг в бизнесе.
В ходе обучения каждый получит базовые знания по выбранному направлению: основам предпринимательства, юридическим аспектам, выбору форм собственности и режимов налогообложения. Вместе с наставниками они будут разбирать реальные бизнес-кейсы, а также получать персональные рекомендации от действующих предпринимателей. Кроме того, будет организована недельная стажировка, позволяющая увидеть бизнес изнутри.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.