В Оренбургской области началась программа «Экскурсии в предпринимательство»

Участники программы будут проходить тестирование профессиональных компетенций, которое поможет определить сильные стороны и потенциал для конкретных бизнес-направлений. Также для них будут организованы индивидуальные консультации с психологом по преодолению барьеров, которые часто мешают сделать первый шаг в бизнесе.