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На федеральной трассе «Енисей» произошла авария с двумя пострадавшими

На трассе «Енисей» под Красноярском перевернулась машина с двумя людьми.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки спасатели МЧС трижды выезжали на помощь пострадавшим в дорожных авариях в Красноярском крае.

Самое серьезное происшествие случилось на 110-м километре федеральной трассы Р-257 «Енисей». Там специалисты Балахтинско-Новоселовского пожарно-спасательного гарнизона пришли на помощь людям в опрокинувшемся легковом автомобиле.

Известно, что водитель ехал в сторону Абакана, не справился с управлением, машина слетела с дороги и опрокинулась. В результате аварии пострадали два взрослых человека. Их достали из искореженного транспорта и передали бригаде скорой помощи.

Сотрудники МЧС отключили аккумуляторную батарею машины, чтобы предотвратить ее возгорание, а также смыли с дорожного покрытия горюче-смазочные материалы, которые оказались на асфальте во время эвакуации авто после ДТП.

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