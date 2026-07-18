Таксист распылил в лицо водителя мусоровоза перцовый баллончик из-за ДТП

Фигурантом уголовного дела стал 47-летний минчанин, работающий в такси. Так, утром 20 января во дворе жилых домов на улице Ангарской водитель мусоровоза повредил Lada Vesta. Оба водителя после аварии сидели в салоне МАЗа и оформляли европротокол. В этот момент во двор заехала такси Кiа Rio. Знаками таксист стал показывать водителю мусоровоза, что не может проехать, но тот открыл окно и сказал, что не может освободить дорогу, так как произошло ДТП.