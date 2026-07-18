Таксист распылил в лицо водителя мусоровоза перцовый баллончик из-за ДТП

В Минске из-за ДТП водитель такси распылил в лицо водителя мусоровоза перцовый баллончик. Подробности в прокуратуре Минска рассказали агентству «Минск-Новости».
Фигурантом уголовного дела стал 47-летний минчанин, работающий в такси. Так, утром 20 января во дворе жилых домов на улице Ангарской водитель мусоровоза повредил Lada Vesta. Оба водителя после аварии сидели в салоне МАЗа и оформляли европротокол. В этот момент во двор заехала такси Кiа Rio. Знаками таксист стал показывать водителю мусоровоза, что не может проехать, но тот открыл окно и сказал, что не может освободить дорогу, так как произошло ДТП.
Через пару минут таксист подошел к мусоровозу, водитель опустил стекло, но в этот момент таксист распылил в лицо мужчине из баллончика слезоточивый газ, а после этого сел за руль такси и уехал.
Потерпевший вызвал скорую помощь, а также сообщил о произошедшем в милицию. Таксиста вскоре задержали и обвинили в особо злостном хулиганстве (ч.3 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси). В суде он свою вину не признал.
В прокуратуре сказали, что таксист ранее уже имел проблемы с законом. Суд признал его виновным и приговорил к 3,5 года «домашней химии» — ограничения свободы. Кроме того, он будет проходить принудительное лечение от наркомании.
Тем временем в Беларуси милиция задержала ревнивца, который пришел к бывшей с тремя литрами бензина и зажигалкой — вот что было дальше.
Еще мы рассказали, что белорус сам отправил себя в кому — вот как врачи вернули его с того света.