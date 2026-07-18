На мусорном полигоне в Шахтах произошел пожар

В Шахтах произошло возгорание отходов на полигоне ТБО. Площадь пожара составляет 300 кв. м. Об этом сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
К тушению привлечены восемь единиц специализированной техники: бульдозер, экскаватор, погрузчик и пять самосвалов. В ликвидации открытого горения участвуют два пожарных расчета. Проводятся работы по пересыпке грунтом.
«Работы осложнены рельефом склона в зоне возгорания. При необходимости будет организована прокладка временных подъездных путей», — добавила госпожа Пшеничная.
Завершить работы планируют до 25 июля.