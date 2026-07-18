Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На мусорном полигоне в Шахтах произошел пожар

В Шахтах произошло возгорание отходов на полигоне ТБО. Площадь пожара составляет 300 кв. м. Об этом сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Источник: Коммерсантъ

В Шахтах произошло возгорание отходов на полигоне ТБО. Площадь пожара составляет 300 кв. м. Об этом сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

К тушению привлечены восемь единиц специализированной техники: бульдозер, экскаватор, погрузчик и пять самосвалов. В ликвидации открытого горения участвуют два пожарных расчета. Проводятся работы по пересыпке грунтом.

«Работы осложнены рельефом склона в зоне возгорания. При необходимости будет организована прокладка временных подъездных путей», — добавила госпожа Пшеничная.

Завершить работы планируют до 25 июля.