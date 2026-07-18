В России на «Госуслугах» появится чат-бот по мерам соцподдержки

«Важно, чтобы вся информация предоставлялась не только по принципу “единого окна”, но и через удобные и привычные инструменты — для многих это, конечно, чат-бот на портале “Госуслуг”, в котором также будет возможность отслеживания получения услуг по уже поданным заявлениям», — сказал Кожевников.