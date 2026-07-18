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В Самарской области приступили к уходу за деревьями

Активные работы ведутся в селе Курумоч.

Источник: Национальные проекты России

Работы по уходу за зелеными насаждениями проводят в Волжском районе Самарской области в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в районной администрации.

Например, активные работы уже ведутся на территории села Курумоч. Там специалисты проводят плановую обрезку сухих и аварийно опасных ветвей, а также удаляют корневую и стволовую поросль, которая мешает нормальному росту деревьев и портит внешний вид общественных территорий. Такая работа позволяет снизить риски падения крупных сучьев во время непогоды и предотвратить захламление почвы древесными отходами.

В администрации села Курумоч отмечают, что вывоз спиленных веток организован оперативно на специальные площадки для дальнейшей переработки. Это часть плана по благоустройству, который охватывает все поселения Волжского района.

Кроме того, в муниципалитете проходят субботники на берегах рек, а жители участвуют во всероссийских акциях по уборке прибрежных зон.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.