В Самарской области приступили к уходу за деревьями

Например, активные работы уже ведутся на территории села Курумоч. Там специалисты проводят плановую обрезку сухих и аварийно опасных ветвей, а также удаляют корневую и стволовую поросль, которая мешает нормальному росту деревьев и портит внешний вид общественных территорий. Такая работа позволяет снизить риски падения крупных сучьев во время непогоды и предотвратить захламление почвы древесными отходами.