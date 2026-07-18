В Хабаровске открылась выставка оружия с историей более 130 лет

В Хабаровском краевом музее имени Н. И. Гродекова начала работу выставка «Арсенал. Коллекция оружия Гродековского музея» (12+), сообщает пресс-служба регионального правительства.
Экспозиция объединила свыше 70 предметов из одного из старейших музейных собраний Дальнего Востока, рассказывающих об истории оружейного дела и развитии военного ремесла.
Посетители увидят образцы холодного и огнестрельного оружия разных эпох, а также редкие экспонаты, связанные с историей Приамурья. Среди них — герб Российской империи, выполненный хабаровскими мастерами из деталей винтовки системы Бердана, и кремневое ружье, привезенное из Франции в XIX веке.
Как отметили в музее, созданию выставки предшествовала масштабная научно-исследовательская работа. Специалисты изучили и систематизировали более 300 образцов оружия XVII-XX веков, хранящихся в фондах. Итогом этой работы стали иллюстрированный каталог коллекции и новая экспозиция.
По словам представителей музея, история оружейного собрания началась еще в 1894 году одновременно с созданием музея при Приамурском отделе Императорского Русского географического общества. Коллекция формировалась благодаря экспедициям по Приамурью, Северному Китаю и Корее, а также пожертвованиям исследователей, военных, чиновников и самого генерал-губернатора Николая Гродекова.
На церемонии открытия было отмечено, что выставка знакомит посетителей не только с развитием оружия, но и с историей региона, напоминая о людях, которые собирали и сохраняли эти уникальные предметы для будущих поколений.
Посетить выставку «Арсенал. Коллекция оружия Гродековского музея» можно до 4 октября 2026 года.