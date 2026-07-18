В Москве открылась выставка «ДИКИЕ, НЕЖНЫЕ И ЖИВЫЕ»

«Для меня проект “ДИКИЕ, НЕЖНЫЕ И ЖИВЫЕ” — это выставка о разных состояниях живого мира и о том, как по-разному художники могут чувствовать природу. У Алины Кривенко природа очень тонкая, прозрачная, почти невесомая. У Даниила Соболева живое становится ярким, эмоциональным и наполненным энергией. В работах Юрия Купера оно раскрывается через память, тишину, фактуру и масштаб образа. Вместе эти три мира создают цельное художественное высказывание о том, как искусство помогает внимательнее смотреть на окружающую реальность», — рассказала Полина Аскери.