В Москве открылась выставка «ДИКИЕ, НЕЖНЫЕ И ЖИВЫЕ»

В Москве открылся новый летний выставочный проект ASKERI GALLERY. Он объединил работы художников Алины Кривенко, Даниила Соболева и Юрия Купера.
Выставочный проект посвящен различным состояниям живой природы. В экспозицию вошли произведения, в которых представлены образы животных, птиц, рыб, цветов и природных мотивов. По замыслу организаторов, каждый из авторов раскрывает тему через собственный художественный язык, формируя единое повествование.
Как отметила основатель ASKERI GALLERY Полина Аскери, проект объединяет три разных взгляда на природу и способы ее художественного осмысления.
«Для меня проект “ДИКИЕ, НЕЖНЫЕ И ЖИВЫЕ” — это выставка о разных состояниях живого мира и о том, как по-разному художники могут чувствовать природу. У Алины Кривенко природа очень тонкая, прозрачная, почти невесомая. У Даниила Соболева живое становится ярким, эмоциональным и наполненным энергией. В работах Юрия Купера оно раскрывается через память, тишину, фактуру и масштаб образа. Вместе эти три мира создают цельное художественное высказывание о том, как искусство помогает внимательнее смотреть на окружающую реальность», — рассказала Полина Аскери.
Алина Кривенко представила серию акварельных работ, посвященных природным образам. Даниил Соболев показал новые произведения, в которых наряду с уже знакомыми мотивами появились новые персонажи и композиционные решения. Юрий Купер представлен масштабными работами, исследующими взаимосвязь предметного мира, памяти и времени.
Экспозиция будет работать до 12 сентября 2026 года.