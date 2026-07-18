В Калининграде задержали серийного вора, укравшего продукты и зубную щётку из магазинов

В Калининграде полицейские задержали 26-летнего местного жителя по подозрению в серии краж в магазинах Центрального района. В полицию поступило несколько заявлений от представителя сети продуктовых магазинов о хищении продуктов, а также от продавца цифровой и бытовой техники, у которого похитили электрическую зубную щётку. Общий ущерб превысил 30 тысяч рублей. Участковые изучили записи…