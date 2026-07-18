Пешеходный бонус: власти заявили о готовности расширить тротуар у гостиницы «Калининград»

«Там, где сейчас работают коллеги, — указал на раскоп Романов, — была стоянка. Парковочное пространство мы попытаемся сохранить, но вы посмотрите на этот участок пешеходной зоны. Он весь в разновысотных уровнях. В некоторых местах он был сужен. Сначала мы сделаем нормальную пешеходную связь и велосвязь, а потом уже по остаточному принципу будем смотреть, что делать с парковкой».