Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор рассказал, как правильно покупать продукты на рынке

Роспотребнадзор: покупая товары на рынке, нужно обращать внимание на внешний вид.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Приобретая продукцию на рынке, необходимо обращать внимание на чистоту торгового места и внешний вид товаров, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

«При посещении рынков обращайте внимание на чистоту торгового места, внешний вид продавца, а также на наличие документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность товаров. Особое внимание стоит уделить внешнему виду продуктов: они не должны иметь признаков порчи, неприятного запаха», — говорится в сообщении.

Следует избегать приобретения скоропортящихся продуктов, таких как молочной и мясной гастрономии, рыбы, кондитерских изделий с кремом, а также готовых кулинарных изделий в местах несанкционированной торговли, где отсутствуют холодильное оборудование и надлежащие санитарные условия, отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что перед покупкой овощей и фруктов в местах рыночной торговли необходимо внимательно осмотреть их на предмет отсутствия признаков гнили, плесени или повреждений кожуры. Кроме этого, продукты должны соответствовать правилам товарного соседства, исключающим хранение сырых продуктов совместно с готовыми к употреблению.

«Помните, что покупка продуктов “с рук” в неустановленных местах несет высокий риск заражения острыми кишечными инфекциями и пищевыми отравлениями, поэтому для минимизации угроз здоровью следует отдавать предпочтение магазинам и торговым точкам, обеспечивающим контроль качества реализуемых товаров и соблюдающим все гигиенические нормы», — заключили в Роспотребнадзоре.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше