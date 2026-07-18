Роспотребнадзор рассказал, как правильно покупать продукты на рынке

В Роспотребнадзоре добавили, что перед покупкой овощей и фруктов в местах рыночной торговли необходимо внимательно осмотреть их на предмет отсутствия признаков гнили, плесени или повреждений кожуры. Кроме этого, продукты должны соответствовать правилам товарного соседства, исключающим хранение сырых продуктов совместно с готовыми к употреблению.