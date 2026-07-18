Семеро раненых при ударе по тамбовскому складу Wildberries в тяжелом состоянии

В Тамбовской областной больнице находятся 22 из 25 пострадавших при ночной атаке БПЛА на логистический центр Wildberries в Котовске. Семеро из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов в Max. Он добавил, что среди раненых не только тамбовчане.