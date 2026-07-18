Массовое ДТП из-за пьяного дальнобойщика случилось под Волгоградом

Подробностями страшной аварии под Волгоградом поделились в ГУ МВД по региону. ДТП произошло в пятницу, 17 июля, на трассе «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск». Его участники стали сразу четыре автомобиля, причём один из них перевозил эвакуатор.
Место происшествия — 128-й километр федеральной автодороги в Суровикинском районе.
«Около 08−20 61-летний водитель грузового автомобиля Volvo с полуприцепом не выдержал дистанцию и столкнулся с двигавшемся впереди в попутном направлении грузовиком Hino. После удара первая фура выехала на полосу встречного движения и столкнулась с ГАЗ-278404. Эвакуатор перевозил Mercedes. От удара иномарка сорвалась с автоплатформы и опрокинулась в овраг», — рассказывают в пресс-службе правоохранительного ведомства.
Водитель «Газели» серьёзно пострадал — его выхаживают медики. Выяснилось, что мужчина, находившийся за рулём Volvo, был нетрезв.
Ночью 18 июля ночной поезд снес с путей автомобиль во Фроловском районе.