Сергей Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро

На обеих площадках специалисты уже создают форшахты и возводят ограждающие конструкции. Например, на «Липецкой» готовятся к прокладке новой сети дождевой канализации и временной автомобильной дороги на период стройки, а также ведут вынос инженерных коммуникаций. Для возведения «Лебедянской» расширят объездную дорогу, ведущую на дублер Липецкой улицы.