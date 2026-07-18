Сергей Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро

На обеих площадках специалисты уже создают форшахты и возводят ограждающие конструкции. Например, на «Липецкой» готовятся к прокладке новой сети дождевой канализации и временной автомобильной дороги на период стройки, а также ведут вынос инженерных коммуникаций. Для возведения «Лебедянской» расширят объездную дорогу, ведущую на дублер Липецкой улицы.
Также планируется благоустройство прилегающих к станциям территорий — там уложат новый асфальт и выполнят озеленение.
Сейчас работы развернуты на восьми из десяти запроектированных станций линии. Активно строятся шесть, включая «ЗИЛ», «Остров Мечты», «Кленовый бульвар», «Курьяново», «Луганскую» и «Каспийскую». В свою очередь, на площадках будущих станций «Москворечье» и «Бирюлево» ведется подготовка территорий.
По словам градоначальника, первый участок Бирюлевской линии «ЗИЛ — Курьяново» планируется завершить в 2028 году, второй — «Курьяново — Бирюлево» — в 2029-м.
Новая линия свяжет Большую кольцевую, Троицкую и Замоскворецкую ветки, а также Московское центральное кольцо и Павелецкое направление МЖД. Ее строительство улучшит транспортное обслуживание более миллиона жителей, что соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Параллельно с этим специалисты продолжают возведение станции «Южный порт» Люблинско-Дмитровской линии метро, которая будет находиться на территории одноименной бывшей промзоны.
Станция возводится открытым методом на перегоне между «Кожуховской» и «Печатниками». Специалисты в рамках данного проекта построят две береговые платформы и два наземных вестибюля. Работы будут завершены в 2030 году.