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Сергей Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро

Сергей Собянин сообщил о начале строительства двух станций Бирюлевской линии метро — «Липецкой» и «Лебедянской». Об этом мэр написал в своем канале в MAX.

Источник: РИА "Новости"

На обеих площадках специалисты уже создают форшахты и возводят ограждающие конструкции. Например, на «Липецкой» готовятся к прокладке новой сети дождевой канализации и временной автомобильной дороги на период стройки, а также ведут вынос инженерных коммуникаций. Для возведения «Лебедянской» расширят объездную дорогу, ведущую на дублер Липецкой улицы.

Также планируется благоустройство прилегающих к станциям территорий — там уложат новый асфальт и выполнят озеленение.

Сейчас работы развернуты на восьми из десяти запроектированных станций линии. Активно строятся шесть, включая «ЗИЛ», «Остров Мечты», «Кленовый бульвар», «Курьяново», «Луганскую» и «Каспийскую». В свою очередь, на площадках будущих станций «Москворечье» и «Бирюлево» ведется подготовка территорий.

По словам градоначальника, первый участок Бирюлевской линии «ЗИЛ — Курьяново» планируется завершить в 2028 году, второй — «Курьяново — Бирюлево» — в 2029-м.

Новая линия свяжет Большую кольцевую, Троицкую и Замоскворецкую ветки, а также Московское центральное кольцо и Павелецкое направление МЖД. Ее строительство улучшит транспортное обслуживание более миллиона жителей, что соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Параллельно с этим специалисты продолжают возведение станции «Южный порт» Люблинско-Дмитровской линии метро, которая будет находиться на территории одноименной бывшей промзоны.

Станция возводится открытым методом на перегоне между «Кожуховской» и «Печатниками». Специалисты в рамках данного проекта построят две береговые платформы и два наземных вестибюля. Работы будут завершены в 2030 году.

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