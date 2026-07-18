Челябинские ученые разрабатывают удобрение для защиты растений от стресса

Наноудобрения для спасения урожая в условиях экологического стресса разрабатывают ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) в Челябинской области. Работа ведется по национальному проекту «Молодёжь и дети», сообщили в вузе.
Ученые ЮУрГУ предлагают обрабатывать семена специальным раствором с частицами оксида цинка. Эти частицы настолько малы, что легко проникают в клетки растений. Они являются полноценным «тренажером» для них — умеренный стресс от контакта с наночастицами заставляет растение включать собственную систему защиты. В результате оно становится крепче и устойчивее к любым неблагоприятным условиям.
«Например, при обработке семян гороха в оптимальной концентрации энергия прорастания выросла на 53%, всхожесть — на 50%, а длина корня увеличилась на 52% по сравнению с обычными растениями. Растения были заметно более крепкими, дружно всходили, а главное — давали более качественную зелень с высоким содержанием хлорофилла, что говорит о здоровом фотосинтезе», — подчеркнул один из авторов разработки студент Артем Угаев.
Особое внимание в исследовании уделено защите растений от свинцового загрязнения. Разрабатываемая технология создает для растения защитный барьер. Ионы цинка конкурируют с ионами свинца за место в клетках растений. Кроме того, наночастицы помогают растению быстрее запускать механизмы очищения. В результате даже на загрязненной почве растение поглощает значительно меньше свинца.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.