Челябинские ученые разрабатывают удобрение для защиты растений от стресса

«Например, при обработке семян гороха в оптимальной концентрации энергия прорастания выросла на 53%, всхожесть — на 50%, а длина корня увеличилась на 52% по сравнению с обычными растениями. Растения были заметно более крепкими, дружно всходили, а главное — давали более качественную зелень с высоким содержанием хлорофилла, что говорит о здоровом фотосинтезе», — подчеркнул один из авторов разработки студент Артем Угаев.