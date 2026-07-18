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Пять человек на место: в Минобре назвали топ специальностей в вузах

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Свыше 52 тысяч абитуриентов подали документы на бюджетную форму обучения в белорусские вузы, сообщили в пресс-службе Министерства образования.

Источник: Sputnik.by

По данным ведомства, основная вступительная кампания для бюджетников завершилась в пятницу. Еще до окончания приема студентами стали около 5,6 тысячи целевиков и почти 400 победителей университетских олимпиад.

«При плане приема на бюджет 33,1 тыс., документы подали 52,7 тыс. абитуриентов», — говорится в сообщении.

Без вступительных испытаний на зачисление претендуют более 5,1 тысячи человек (речь идет о победителях международных и республиканских олимпиад, обладателях золотых и серебряных медалей и других). Еще свыше 900 абитуриентов — вне конкурса.

Наиболее напряженная конкуренция сложилась на специальностях «Графический дизайн и мультимедиадизайн», «Прикладная физика», «Правоведение» и некоторых других, где на одно место претендуют более пяти человек.

При этом на направления «Программная инженерия», «Международная экономика и торговля», «Международные отношения», «Экономическая информатика» и «Прикладная физика» документы подали абитуриенты, набравшие свыше 390 баллов.

Сохраняется высокий интерес и к региональным учреждениям высшего образования. На 15,5 тысяч бюджетных мест там подано 20,7 тысяч заявлений. Самый высокий конкурс зафиксирован в Полесском государственном университете, Гродненском государственном университете имени Янки Купалы, Витебском государственном университете имени П. М. Машерова и Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины.

При этом в сельскохозяйственных и силовых вузах республики прием документов продолжится вплоть до 19 июля.

Списки зачисленных на бюджет будут сформированы по 27 июля, а прием документов на платную форму обучения продолжится до 1 августа, в сельскохозяйственных вузах — до 2 августа.

«План приема абитуриентов-платников составляет 16,1 тыс. мест», — добавили в пресс-службе.

Ранее в Минобре сообщили, что IT-специальности в 2026 году теряют популярность среди белорусских абитуриентов — их вытесняют «классические» направления. Так, спросом у будущих студентов в этом году пользуются инженерные, педагогические и аграрные специальности.