Пять человек на место: в Минобре назвали топ специальностей в вузах

По данным ведомства, основная вступительная кампания для бюджетников завершилась в пятницу. Еще до окончания приема студентами стали около 5,6 тысячи целевиков и почти 400 победителей университетских олимпиад.
«При плане приема на бюджет 33,1 тыс., документы подали 52,7 тыс. абитуриентов», — говорится в сообщении.
Без вступительных испытаний на зачисление претендуют более 5,1 тысячи человек (речь идет о победителях международных и республиканских олимпиад, обладателях золотых и серебряных медалей и других). Еще свыше 900 абитуриентов — вне конкурса.
Наиболее напряженная конкуренция сложилась на специальностях «Графический дизайн и мультимедиадизайн», «Прикладная физика», «Правоведение» и некоторых других, где на одно место претендуют более пяти человек.
При этом на направления «Программная инженерия», «Международная экономика и торговля», «Международные отношения», «Экономическая информатика» и «Прикладная физика» документы подали абитуриенты, набравшие свыше 390 баллов.
Сохраняется высокий интерес и к региональным учреждениям высшего образования. На 15,5 тысяч бюджетных мест там подано 20,7 тысяч заявлений. Самый высокий конкурс зафиксирован в Полесском государственном университете, Гродненском государственном университете имени Янки Купалы, Витебском государственном университете имени П. М. Машерова и Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины.
При этом в сельскохозяйственных и силовых вузах республики прием документов продолжится вплоть до 19 июля.
Списки зачисленных на бюджет будут сформированы по 27 июля, а прием документов на платную форму обучения продолжится до 1 августа, в сельскохозяйственных вузах — до 2 августа.
«План приема абитуриентов-платников составляет 16,1 тыс. мест», — добавили в пресс-службе.
Ранее в Минобре сообщили, что IT-специальности в 2026 году теряют популярность среди белорусских абитуриентов — их вытесняют «классические» направления. Так, спросом у будущих студентов в этом году пользуются инженерные, педагогические и аграрные специальности.