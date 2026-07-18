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Проект трамвайной ветки на Гидрострой Краснодара снова не успели спроектировать в срок

В Краснодаре вновь сдвинулись сроки проектирования трамвайной линии в микрорайон Гидростроителей. Теперь работы по контракту на 183,8 млн рублей продлили до конца 2026 года, хотя изначально проект должны были подготовить раньше.

Причиной переноса стали неучтенные инженерные сети, которые обнаружили в ходе подготовки документации. Из-за этого проект пришлось корректировать, а сроки получения экспертных заключений — переносить.

Новая трамвайная ветка протяженностью 2,7 км должна пройти по улицам Мачуги, Автолюбителей и Невкипелого с разворотным кольцом на пересечении со Снесарева. Проект предусматривает расширение дороги до четырех полос, тротуары, велодорожки, освещение и ливневую канализацию.

После прохождения госэкспертизы власти планируют определить окончательную стоимость строительства, найти источники финансирования и только затем перейти к конкурсным процедурам и выбору подрядчика.