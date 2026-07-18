Проект трамвайной ветки на Гидрострой Краснодара снова не успели спроектировать в срок

Причиной переноса стали неучтенные инженерные сети, которые обнаружили в ходе подготовки документации. Из-за этого проект пришлось корректировать, а сроки получения экспертных заключений — переносить.
Новая трамвайная ветка протяженностью 2,7 км должна пройти по улицам Мачуги, Автолюбителей и Невкипелого с разворотным кольцом на пересечении со Снесарева. Проект предусматривает расширение дороги до четырех полос, тротуары, велодорожки, освещение и ливневую канализацию.
После прохождения госэкспертизы власти планируют определить окончательную стоимость строительства, найти источники финансирования и только затем перейти к конкурсным процедурам и выбору подрядчика.