Погодный гамбит. Физик Коваленко раскрыл, почему стало больше катаклизмов

Погодные катаклизмы в разных уголках земного шара набирают силу. Засухи сменяются наводнениями, аномальная жара приходит туда, где её не должно быть, а тёплые регионы подвергаются арктическим вторжениям. Мощные разрушительные торнадо в регионах, где их раньше не было, уже никого не удивляют.
С каждым годом ситуация ухудшается, нанося немалый ущерб экономике, здоровью и жизням людей. Почему так происходит rostov.aif.ru поведал эксперт национальной исследовательской лаборатории, кандидат технических наук, полковник запаса Владимир Коваленко.
Землетрясений будет больше?
Только в июне нынешнего года аномальная жара в Европе нанесла многомиллиардный ущерб странам Евросоюза.
В республиках Северного Кавказа стихийные наводнения уничтожили и повредили дома, унесли жизни людей. А в Свердловской области торнадо сравнял с землёй сотни жилых домов и хозяйственных построек. Это лишь часть аномалий, случившихся за один месяц. Отдельно стоит отметить неблагоприятные условия в Крыму и на Черноморском побережье Краснодарского края, которые фактически сорвали курортный сезон. Прогнозы на июль и август тоже неутешительны.
«Мне неоднократно задавали вопросы о причинах этих катаклизмов. В октябре 2025 года я публиковал статью “Солнечный удар” в “АиФ на Дону” (№ 40, 1−7 октября) и на своём канале. С тех пор прошло девять месяцев, и ситуация только усугубилась. Появились новые обстоятельства: изменилась структура выбросов солнечной плазмы», — объясняет Владимир Александрович.
По его словам, это привело не только к дальнейшему усилению ударов по магнитосфере Земли, но и к активации геофизических процессов в её коре. Как следствие — рост количества и мощности землетрясений. Достаточно вспомнить разрушительное землетрясение в Венесуэле мощностью 7,5 балла в конце июня.
Отечественные и зарубежные специалисты единодушны: в ближайшие годы погодные условия продолжат ухудшаться, а число землетрясений будет расти. Это может подорвать транспортную логистику и сократить объёмы сельхозпроизводства.
В шаге от успеха.
Что делать? Учёный Коваленко отмечает, что ответ кроется в истории, а именно в конце 1950-х годов и проекте «Луна-1». Несмотря на название, в 1959 году аппарат вышел на гелиоцентрическую орбиту, став первым в мире искусственным спутником Солнца. В ходе эксперимента по распылению паров натрия исследовалась возможность экранизации солнечного излучения.
Позже, в 70−80-е годы, в рамках программы «Радуга» был выявлен механизм взаимодействия корпускулярного солнечного потока с геомагнитным полем Земли. А в начале 90-х исследования подошли к тому, чтобы практически создать защитный экран для планеты. Но развал СССР и хаос 90-х похоронили эту разработку.
«А зря. Я, как участник того проекта, могу подтвердить его успешность: мы были в шаге от надёжной защиты магнитного поля Земли. Если бы завершили работу, сегодня не было бы ни геомагнитных бурь, ни погодных катаклизмов, ни участившихся землетрясений», — подчёркивает Владимир Коваленко.