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В Саратовской области откроют не менее 15 агротехклассов

Они начнут работать в новом учебном году в том числе в Аткарском, Балашовском и Вольском районах.

Источник: Национальные проекты России

Не менее 15 агротехклассов появится в новом учебном году в школах и лицеях Саратовской области по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

Такие классы будут работать в образовательных учреждениях Аткарского, Балашовского, Вольского, Ершовского, Краснокутского, Лысогорского, Романовского, Татищевского и Энгельсского районов. Среди направлений — «Агрогенетика», «Генетика и селекция» и «Птицеводство будущего: технологии и управление».

Отдельное внимание будет уделено практической подготовке школьников. Они смогут участвовать в мастер-классах, проходить стажировки и производственные практики. Педагоги будущих агротехклассов проходят профессиональную подготовку на базе Тимирязевской академии. Кроме того, запланировано дополнительное обучение учителей в Саратовском областном институте развития образования.

«Создание агротехнологических классов позволит уже в школе ориентировать учащихся на профессии в АПК и готовить востребованных специалистов. Благодаря углубленному изучению биологии, химии, физики и математики, а также работе с инновационными инструментами — робототехникой, дронами, цифровыми платформами и методами анализа почвы — выпускники приобретают практические навыки», — подчеркнула начальник управления оргработы, кадровой политики и информационного обеспечения Минсельхоза Саратовской области области Оксана Лис.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.