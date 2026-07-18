В Саратовской области откроют не менее 15 агротехклассов

Не менее 15 агротехклассов появится в новом учебном году в школах и лицеях Саратовской области по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
Такие классы будут работать в образовательных учреждениях Аткарского, Балашовского, Вольского, Ершовского, Краснокутского, Лысогорского, Романовского, Татищевского и Энгельсского районов. Среди направлений — «Агрогенетика», «Генетика и селекция» и «Птицеводство будущего: технологии и управление».
Отдельное внимание будет уделено практической подготовке школьников. Они смогут участвовать в мастер-классах, проходить стажировки и производственные практики. Педагоги будущих агротехклассов проходят профессиональную подготовку на базе Тимирязевской академии. Кроме того, запланировано дополнительное обучение учителей в Саратовском областном институте развития образования.
«Создание агротехнологических классов позволит уже в школе ориентировать учащихся на профессии в АПК и готовить востребованных специалистов. Благодаря углубленному изучению биологии, химии, физики и математики, а также работе с инновационными инструментами — робототехникой, дронами, цифровыми платформами и методами анализа почвы — выпускники приобретают практические навыки», — подчеркнула начальник управления оргработы, кадровой политики и информационного обеспечения Минсельхоза Саратовской области области Оксана Лис.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.