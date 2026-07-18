Физик Коваленко раскрыл, почему стало больше катаклизмов

В республиках Северного Кавказа стихийные наводнения уничтожили и повредили дома, унесли жизни людей. А в Свердловской области торнадо сравнял с землёй сотни жилых домов и хозяйственных построек. Это лишь часть аномалий, случившихся за один месяц. Отдельно стоит отметить неблагоприятные условия в Крыму и на Черноморском побережье Краснодарского края, которые фактически сорвали курортный сезон. Прогнозы на июль и август тоже неутешительны.