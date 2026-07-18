В Пулково с бананами встретили 140 макак-крабоедов

Как сообщили в Северо-Западном таможенном управлении, специалисты Управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль макак-крабоедов и длиннохвостых макак, убедились, что они здоровы, перевозились в соответствии с действующими требованиями, а также прибыли из местности, благополучной по заразным, в том числе особо опасным, болезням животных.