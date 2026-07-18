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В Пулково с бананами встретили 140 макак-крабоедов

Затем приматов отправили в научно-исследовательский центр, расположенный во Всеволожском районе Ленобласти.

Источник: ФТС России

В Пулково специальным авиарейсом в адрес одного из научно-исследовательских учреждений Петербурга доставили 140 яванских макак. Животных привезли из Вьетнама для научных исследований.

Как сообщили в Северо-Западном таможенном управлении, специалисты Управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль макак-крабоедов и длиннохвостых макак, убедились, что они здоровы, перевозились в соответствии с действующими требованиями, а также прибыли из местности, благополучной по заразным, в том числе особо опасным, болезням животных.

Приматов отправили в научно-исследовательский центр, расположенный во Всеволожском районе Ленобласти.

Ранее жителям Петербурга напомнили о важности вакцинации от туляремии. В Роспотребнадзоре пояснили, что после вакцинации у человека иммунитет формируется в течение 20−30 дней и может сохраняться до пяти лет.

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