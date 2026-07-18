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Обладателями «Пушкинских карт» в Хабаровском крае стали более 107 тысяч человек

Более 107 тысяч человек из Хабаровского края на сегодняшний день используют «Пушкинские карты». Молодежь в возрасте от 14 до 22 лет включительно может бесплатно посетить спектакли, концерты, выставки и другие культурные мероприятия. «Число участников со стороны организаций культуры в крае продолжает расти: к программе уже подключились 162 учреждения», — отметила замминистра культуры края Ирина Купченко.

Более 107 тысяч человек из Хабаровского края на сегодняшний день используют «Пушкинские карты». Молодежь в возрасте от 14 до 22 лет включительно может бесплатно посетить спектакли, концерты, выставки и другие культурные мероприятия. «Число участников со стороны организаций культуры в крае продолжает расти: к программе уже подключились 162 учреждения», — отметила замминистра культуры края Ирина Купченко. Афишу мероприятий, доступных по программе, можно найти на портале Культура.РФ, а приобрести билеты — в мини-приложении в МАХ Госуслуги Культура. Федеральная программа «Пушкинская карта» реализуется по инициативе президента Владимира Путина в рамках нацпроекта «Семья».