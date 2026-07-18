Пожар на складе в Хабаровске полностью ликвидирован

В Хабаровске завершена ликвидация пожара на складе на улице Индустриальной. К 16:30 огнеборцы полностью потушили возгорание. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Пострадавших и эвакуированных нет, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. После проливки и разбора конструкций специалисты убедились в отсутствии скрытых очагов горения. К тушению привлекались 30 человек личного состава и 9 единиц техники. По факту пожара сотрудники Государственного пожарного надзора проведут проверку для установления обстоятельств и причин.