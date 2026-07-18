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Дело о теракте возбудили из-за атаки БПЛА на тамбовский склад Wildberries

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ, до пожизненного лишения свободы) по факту атак ВСУ на логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. Об этом сообщили в ведомстве.

Источник: Коммерсантъ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ, до пожизненного лишения свободы) по факту атак ВСУ на логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. Об этом сообщили в ведомстве.

Следователи и криминалисты работают на местах атак. По обнаруженным фрагментам БПЛА и другим вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы.

Оба склада подверглись массированным атакам беспилотников прошедшей ночью. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, в Электростали пострадали 24 человека. Как сообщил глава Тамбовской области Евгений Первышов, в Котовске погибли семь сотрудников ночной смены, еще 25 мирных жителей ранены — 22 из них в больнице, семеро в тяжелом состоянии.

Господин Первышов также уточнял, что на складе произошел пожар. В пригородном Тамбовском округе, по данным местной администрации, выбиты окна в жилых домах. Прокуратура региона взяла на контроль соблюдение прав граждан.

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