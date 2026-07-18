Власти Ростова предложили заправлять спецтранспорт по ночам и утром

Одно из предложений было выделение периода с 03:00 до 07:00 ночи для обслуживания исключительно спецтранспорта: экстренных, оперативных, коммунальных служб и общественного транспорта. Также было предложено ввести заправку по четным и нечетным дням в зависимости от последней цифры номера автомобиля.