В Александровке Оренбургской области началась Школа медицинской грамотности

«Школа медицинской грамотности “Знаю и умею”» начала работать в селе Александровка Оренбургской области по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации Александровского района.
Первое занятие было посвящено теме «Онконастороженность. Что нужно знать и что нужно делать». Врач — акушер-гинеколог Александровской больницы Виктор Пилипенко рассказал присутствующим о самых опасных видах рака, симптомах и о том, как существенно снизить риск заболеть.
Кроме того, заместитель главного врача по медицинской части Ольга Белоусова объяснила важность диспансеризации — обследования, позволяющего выявить ряд опасных заболеваний на ранней стадии. Всего специалисты разработали шесть актуальных тем, которые будут освещены до конца года. Занятия планируют проводить каждый третий четверг месяца.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.