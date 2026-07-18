От паштета с вишней до царской ухи: что можно попробовать в ресторанах Рыбной деревни

В гастробаре можно заказать визитную карточку Калининградской области в авторском исполнении — строганину из пеламиды (840 ₽). Здесь ее подают с маринованным луком и авторским соусом из кунжутного и оливкового масла, лемонграсса и икры тобико. Именно на фирменный соус чаще всего обращают внимание посетители. Ценят его за то, что он делает вкус ярче классического рецепта.