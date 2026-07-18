В Калининграде ищут подрядчика для продолжения ремонта тротуара на Карла Маркса

Осенью 2026 года в Калининграде уже ремонтировали тротуар на Карла Маркса. Работы выполняла компания «Мосинжиниринг» за 32 миллиона рублей. Специалисты провели работы на участке от Леонова до Красной. Подрядчик уложил плитку трёх видов. Для тротуара выбрали исторический рисунок покрытия, который использовался в Кёнигсберге. Рядом обустроили велодорожку из асфальтобетона.