В Калининграде ищут подрядчика для продолжения ремонта тротуара на Карла Маркса

В Калининграде ищут подрядчика для продолжения ремонта тротуара на улице Карла Маркса. На работы выделили 99,3 миллиона рублей. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.
Победителю торгов предстоит привести в порядок тротуары на участке от улицы Красной до проспекта Мира. Подрядчику нужно демонтировать старое покрытие и уложить новое из плитки разных цветов и формы. Специалисты также обустроят въезды и велодорожку.
Подрядчика определят 28 июля. Работы необходимо выполнить в течение 270 дней с даты заключения контракта.
Осенью 2026 года в Калининграде уже ремонтировали тротуар на Карла Маркса. Работы выполняла компания «Мосинжиниринг» за 32 миллиона рублей. Специалисты провели работы на участке от Леонова до Красной. Подрядчик уложил плитку трёх видов. Для тротуара выбрали исторический рисунок покрытия, который использовался в Кёнигсберге. Рядом обустроили велодорожку из асфальтобетона.