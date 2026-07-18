В Ростове-на-Дону на заправках начали дежурить волонтеры

В Ростове‑на‑Дону волонтёры регионального штаба #МЫВМЕСТЕ помогают поддерживать порядок на автозаправочных станциях. Об этом в своих социальных сетях рассказал глава города Александр Скрябин.
На АЗС вместе с добровольцами дежурят казачьи дружинники — такое распоряжение ранее дал губернатор Юрий Слюсарь.
Волонтёры выполняют несколько задач: сообщают водителям, есть ли топливо на станции и когда ожидается его поставка, а также раздают питьевую воду.
Каждый день на одной точке задействовано от 5 до 10 волонтёров. Стать частью команды может любой желающий старше 18 лет: для этого нужно подать заявку через платформу «Добро.РФ» и пройти инструктаж.
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