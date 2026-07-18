В Ачхой-Мартановском районе Чечни провели занятие по детской психологии

Мастер-класс по детской психологии организовали для родителей в Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики, что отвечает задачам нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в районной администрации.
Занятие провел детский психолог, специализирующийся на возрастных кризисах и проблемах поведения. Он рассказал о психологических особенностях детей на разных этапах развития — от раннего детства до подросткового возраста. Особое внимание было уделено практическим аспектам воспитания, таким как управление капризами, установление границ без насилия и поддержка ребенка в преодолении страхов и тревожности.
Во время мастер-класса гости выполняли практические упражнения, разбирали реальные ситуации и учились слушать и понимать своих детей. Психолог применял техники активного слушания, упражнения для развития эмпатии и способы разрешения конфликтов. Родители активно участвовали в работе, делились своими проблемами и опытом.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.