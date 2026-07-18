В Ачхой-Мартановском районе Чечни провели занятие по детской психологии

Занятие провел детский психолог, специализирующийся на возрастных кризисах и проблемах поведения. Он рассказал о психологических особенностях детей на разных этапах развития — от раннего детства до подросткового возраста. Особое внимание было уделено практическим аспектам воспитания, таким как управление капризами, установление границ без насилия и поддержка ребенка в преодолении страхов и тревожности.